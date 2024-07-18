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Обвиняемый во взяточничестве экс-замглавы Генштаба Шамарин частично признал вину

Обвиняемый во взяточничестве экс-замглавы Генштаба Шамарин частично признал вину

Проходящий по уголовному делу о получении взятки генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого ранее отстранили от должности начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ, частично признал вину.

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