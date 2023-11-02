В 60% российских компаний некоторые сотрудники работают сверхурочно

В 60% российских компаний есть сотрудники, которые работают сверхурочно. Как показал новый опрос, большая часть работодателей вознаграждают тех, кто трудится сверх положенного времени, премией или даёт дополнительный выходной день.
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