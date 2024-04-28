Правительство Нидерландов заявило о сложности обороны от ракет "Сармат" ВС РФ. Соответствующее заявление подписали премьер-министр страны Марк Рютте, министр обороны Кайса Оллонгрен и главы МИД страны Ханке Брюинс Слот, передает "Лента.
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