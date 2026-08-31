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Пептиды сохранили упорядоченные структуры в условиях, похожих на Венеру

Пептиды сохранили упорядоченные структуры в условиях, похожих на Венеру

Международная исследовательская группа экспериментально подтвердила, что пептиды — короткие цепочки аминокислот — способны сохранять упорядоченные трёхмерные структуры в условиях, близких к венерианской атмосфере: концентрированной серной кислоте при повышенной температуре.

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