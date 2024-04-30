Трофейную боевую машину M88А1 доставили на выставку в Парке Победы

Трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную американскую машину (БРЭМ) «M88» с авдеевского направления привезли на Поклонную гору в Москву, там 1-го мая перед Музеем Победы представят выставку Министерства обороны России, объявило военное ведомство.
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