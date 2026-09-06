МЧС устраняет последствия повреждения водовода в Самарской области

В Самарской области из-за повреждения водовода диаметром 530 мм нарушено водоснабжение в 39 селах Красноармейского района.
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