Муфтият РТ о встрече Путина и Минниханова: Руководители правы, без согласия нет успеха

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин назвал ключевой фразу Раиса Татарстана Рустама Минниханова на встрече с Президентом России Владимиром Путиным о том, что без согласия не может быть богатства.