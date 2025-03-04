Муфтият РТ о встрече Путина и Минниханова: Руководители правы, без согласия нет успеха

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин назвал ключевой фразу Раиса Татарстана Рустама Минниханова на встрече с Президентом России Владимиром Путиным о том, что без согласия не может быть богатства.
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