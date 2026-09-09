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Газета.ру

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РЖД: с начала 2026 года в поездах и на вокзалах России спасли 62 питомца

РЖД: с начала 2026 года в поездах и на вокзалах России спасли 62 питомца

С начала 2026 года в поездах и на вокзалах России обнаружили и спасли 62 питомца. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

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