Число аварий с пешеходами выросло в Петрозаводске

Участников движения попросили быть внимательнее на дорогах В Петрозаводске за первые девять месяцев этого года около 1 500 пешеходов привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
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