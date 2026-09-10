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Тренер «Шахтера» Туран: «Я сказал своим игрокам, что если мы будем играть так, как играет ПСВ, мы не победим»

Тренер «Шахтера» Туран: «Я сказал своим игрокам, что если мы будем играть так, как играет ПСВ, мы не победим»

Главный тренер украинского «Шахтера» Арда Туран подвел итоги матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ.

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