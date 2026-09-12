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FiNE NEWS

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Седьмая Московская неделя моды соберет представителей более 10 стран

С 26 сентября по 1 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» состоится седьмая Московская неделя моды, участие в которой примут представители более 10 государств, включая Казахстан, Китай и Турцию.

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