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Китай

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Молодые писатели из России и Китая обсудили творческие вопросы в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 13 мая /Синьхуа/ -- Пленарное заседание 4-го Форума молодых писаталей России и Китая состоялось в понедельник в Санкт-Петербурге, участники обсудили успехи и перспективы развития китайско-российского сотрудничества в области литературы.

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