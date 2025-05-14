Россия и Никарагуа на финальной стадии подготовки соглашения о военном взаимодействии

Он подчеркнул, что стороны рассчитывают на подписание соглашения уже в этом году, однако место проведения этой церемонии пока не определено - это может быть как Москва, так и Манагуа, передает корреспондент The Moscow Post.
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