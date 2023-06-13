После потери лидерства Запад ждёт «великая расплата» - The National Interest

Вчера весь мир облетела одна замечательная фотография – надо отметить, что протокольная, окончательная, сделанная для всего мира и по явному согласию всех сторон – где госсекретарь США Энтони Блинкен приехал на переговоры к наследному принцу Саудовской Аравии бин Сальману, вот только есть один нюанс: сзади есть флаг Саудовской Аравии и нет флага США! И это, надо признать, уже далеко не стульчик, который забыли подать Урсуле фон дер Ляйен во время её визита в Турцию, это уже дело серьёзное.