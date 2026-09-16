«Ушел героем»: Алаудинов подтвердил гибель генерала Груниса

Гибель командира 4-й бригады генерала Груниса подтвердил замначальника ГлавПУРа Минобороны. «Один из самых уважаемых мной генералов на СВО, человек, принципы которого были непоколебимы, настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис «Грозный», к глубокому сожалению, ушёл в мир иной.
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