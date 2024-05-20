В Иране официально объявили о гибели президента, страну ждут внеочередные выборы (ВИДЕО)

В Иране официально объявили о гибели президента страны Эбрахима Раиси. «Восьмой президент Исламской Республики Иран Хазрат Аятолла Сейед Эбрахим Раиси принял мученическую смерть во время служения народу Ирана и его сподвижникам», — говорится в официальном заявлении, которое было зачитано в мечети Имама ар-Резы в присутствии тысяч иранцев.
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