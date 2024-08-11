Сотрудники МЧС спасли троих человек с плавсредства на Курилах

Минувшей ночью в Южно-Курильском районе произошел незначительный инцидент, который был быстро ликвидирован благодаря оперативности и профессионализму сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
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