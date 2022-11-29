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Вудкрофт о 6:2 с московским «Динамо»: «Отличная победа на характере. Здорово проявили себя во всех компонентах»

Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги матча с московским «Динамо» (6:2). «Начали матч не так, как планировали, благо далее сработали хорошо, смогли собраться и вернулись в игру.

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