Трамп на встрече с Зеленским не дал ему отвечать на вопросы СМИ

Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским не дал ему возможности отвечать на вопросы журналистов, он полностью перехватил инициативу.
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