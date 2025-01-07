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Много пил, валялся под забором, ушел из кино. Непростая судьба Дмитрия Орлова

Много пил, валялся под забором, ушел из кино. Непростая судьба Дмитрия Орлова

Еще недавно Дмитрий Орлов был одним из самых востребованных актеров страны. Каждый год на экраны выходили десятки работ с его участием, а его короткие, но яркие роли в фильмах "Сёстры" и "Брат 2" навсегда запали в зрительские сердца.

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Комментарии
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л
людмила
Злобные тетки😂
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1 час.
Оксана Иванова
Эмоционально мне всегда был неприятен его взгляд, а когда ещё в пору развода он озвучивал свои мысли, то совсем вызывал отвращение. Мне кажется у него не та энергетика, чтобы быть коучем. Это моё мнение, а жизнь покажет как у него получится
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55 мин.
л
людмила
Все может быть. А вот мне и многим в качестве актера он нравится. Не видела его интервью. Если это так, то недостойно выворачивать бельё. Каждый выбирает для себя...
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51 мин.

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