Много пил, валялся под забором, ушел из кино. Непростая судьба Дмитрия Орлова

Оксана Иванова

Эмоционально мне всегда был неприятен его взгляд, а когда ещё в пору развода он озвучивал свои мысли, то совсем вызывал отвращение. Мне кажется у него не та энергетика, чтобы быть коучем. Это моё мнение, а жизнь покажет как у него получится