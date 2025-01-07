Еще недавно Дмитрий Орлов был одним из самых востребованных актеров страны. Каждый год на экраны выходили десятки работ с его участием, а его короткие, но яркие роли в фильмах "Сёстры" и "Брат 2" навсегда запали в зрительские сердца.
Много пил, валялся под забором, ушел из кино. Непростая судьба Дмитрия Орлова
Комментарии
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л
людмила
Злобные тетки😂
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1 час.
Оксана Иванова
Эмоционально мне всегда был неприятен его взгляд, а когда ещё в пору развода он озвучивал свои мысли, то совсем вызывал отвращение. Мне кажется у него не та энергетика, чтобы быть коучем. Это моё мнение, а жизнь покажет как у него получится
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55 мин.
л
людмила
Все может быть. А вот мне и многим в качестве актера он нравится. Не видела его интервью. Если это так, то недостойно выворачивать бельё. Каждый выбирает для себя...
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51 мин.
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