Память и здоровье: опасности и сомнения вокруг популярных БАДов и ноотропов

Многие биологически активные добавки и ноотропы, которые предлагают для улучшения памяти, не подкреплены надёжными научными доказательствами и могут нанести вред, особенно при совместном приёме с лекарственными препаратами.
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