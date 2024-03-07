В Кемерове собираются осушать берег Искитимки

Власти Кемерова сообщили о начале строительства очистных сооружений на берегу реки Искитимка.В Кемерове в рамках комплексного развития территории продолжается строительство очистных сооружений на берегу реки Искитимка.
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