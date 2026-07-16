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Песков обозначил, что должно произойти в Киеве для завершения СВО

Песков обозначил, что должно произойти в Киеве для завершения СВО

В Кремле заявили, что ключ к завершению конфликта – не в кадровых перестановках в украинском руководстве, а в появлении человека, который будет готов взять на себя политическую ответственность за принятие решений.

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