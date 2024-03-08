Названы условия, при которых Франция отправит войска на Украину

ВС РФ уничтожили дефицитные образцы вооружений НАТО. ВС РФ «Ланцетами» поразили узлы связи и компункты ВСУ Российская военная группировка «Запад» значительно продвинулась в зоне СВО, нанося удары по вражеским объектам.
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