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Названы условия, при которых Франция отправит войска на Украину

Названы условия, при которых Франция отправит войска на Украину

ВС РФ уничтожили дефицитные образцы вооружений НАТО. ВС РФ «Ланцетами» поразили узлы связи и компункты ВСУ Российская военная группировка «Запад» значительно продвинулась в зоне СВО, нанося удары по вражеским объектам.

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