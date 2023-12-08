В боях за ВСУ убит актёр из «Возвращения Мухтара» Василий Кухарский

Артист был ранен ещё в сентябре.фото: theatreonpodol.com--> На Украине после ранения скончался актёр театра и кино Василий Кухарский, снимавшийся в российских сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны».
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