Тайное детское кладбище в Подмосковье: отражение системных проблем захоронения сирот Ольга ВайленкоНеожиданное открытие маленького детского кладбища в подмосковной Уваровке потрясло пользователей социальных сетей и подняло вопросы об отношении к умершим воспитанникам социальных учреждений.
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