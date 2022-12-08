Аргументы недели

98 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Сатанисты Пиндосии объеденились с фашистами педерастической Гейропы... Ну и что может планета ждать от такого брачног...Путин: Запад не з...
  • Ole Ole
    Камикадзе с коксоплазмозом.....Процесс вступлени...
  • Nina Pudikova
    Но они и Мы хорошо знаем, что Ты такое...!!!Боррель: поддержи...

Минздрав: включение РФ в топ стран по распространению ВИЧ — провокация

Минздрав: включение РФ в топ стран по распространению ВИЧ — провокация

Организация ООН ЮНЕЙДС не включала РФ в пятерку стран с самой высокой степенью инфицирования ВИЧ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх