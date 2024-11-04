В Тбилиси оппозиция перекрыла набережную Куры

Автомобильное движение на набережной реки Кура около Дома юстиции в Тбилиси перекрыла грузинская оппозиция, выступив против итогов голосования на парламентских выборах, 4 ноября сообщает грузинское издание Ambebi.
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