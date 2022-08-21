На Кубани почти 1,5 тысячи зараженных за сутки: в России прирост почти 40 тысяч - статистика снижается

Статистика по городам и муниципалитетам на 21 августа: Краснодар - 688 случаев Covid-19; Сочи – 105; Новороссийск – 94; Крымский район и Геленджик – по 48; Горячий Ключ – 46; Тимашевском районе – 43; Апшеронский район – 38; Тихорецкий район – 33; Павловский район – 27; Туапсинский район – 24; Выселковский, Северский и Кавказский районы - по 17; Красноармейский район - 14; Абинский, Кореновский, Темрюкский, Калининский районы - по 13; Новопокровский и Гулькевичский районы - по 12; Усть-Лабинский, Тбилисский, Приморско-Ахтарский районы - по 11; Кущевский район - 10; Армавир - 9; Мостовской и Лабинский районы - по 8; Успенский, Брюховецкий, Новокубанский районы - по 7; Динской, Крыловской, Каневской районы - по 5; Ейский и Славянский районы - по 4; Анапа и Щербиновский район - по 3; Отрадненский, Курганинский районы - по 2; Белоглинский, Белореченский и Староминской район по 1.