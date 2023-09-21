"Калуга" вырвала победу у лидера прошлогоднего сезона со счетом 3:2

20 сентября калужские хоккеисты одержали победу на первом домашнем матче этого сезона. Во Дворце спорта "Центральный" на ледовую арену вышли ХК "Калуга" и ХК "Капитан" из города Ступино Московской области - лидер турнирной таблицы прошлого сезона.