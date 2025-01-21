Компания "Алтайхолод" узаконила самовольно проведенную реконструкцию цехов в Барнауле

Организация сама направила иск к администрации Барнаула о признании права собственности Алтайский производитель мороженого "Алтайхолод" узаконил право собственности на самовольно реконструированные здания, расположенные на территории предприятия на улице Бехтерева в Барнауле.
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