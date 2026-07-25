Депутат Говырин: с 1 августа начнутся несколько пенсионных перерасчётов

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал RT о том, что с 1 августа 2026 года начнутся несколько пенсионных перерасчётов.
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