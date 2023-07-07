Интересно, кто прислушивается к советам человека, проходящего в тот момент подозреваемым по делу о мошенничестве?

ЗАЧИСТКА "ДРУЗЕЙ ЧУБАЙСА" ПРОДОЛЖАЕТСЯ. АНАТОЛИЙ ЗРЯ РЕШИЛ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ? Планирует ли вернуться в Россию бежавший из страны после начала СВО Анатолий Чубайс? И будут ли освобождены от наказания по новому уголовному делу о мошенничестве "друзья приватизатора" в РАНХиГС.