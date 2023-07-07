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Интересно, кто прислушивается к советам человека, проходящего в тот момент подозреваемым по делу о мошенничестве?

Интересно, кто прислушивается к советам человека, проходящего в тот момент подозреваемым по делу о мошенничестве?

ЗАЧИСТКА "ДРУЗЕЙ ЧУБАЙСА" ПРОДОЛЖАЕТСЯ. АНАТОЛИЙ ЗРЯ РЕШИЛ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ? Планирует ли вернуться в Россию бежавший из страны после начала СВО Анатолий Чубайс? И будут ли освобождены от наказания по новому уголовному делу о мошенничестве "друзья приватизатора" в РАНХиГС.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
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13 час.
Людмила Лиханова
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13 час.
Владимир Алтайцев
Квачков  не косячил, не слушайте враньё  писака. Он вообще на него не покушался, а если бы  захотел убрать Чубайса, убрал бы  его  непременно Квачков  был самым выдающимся сапёром в России.
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3 час.

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