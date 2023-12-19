Самая длинная ночь и короткий день: День зимнего солнцестояния 2023 года Елена ГалицкаяСогласно последним новостям, 22 декабря 2023 года мы станем свидетелями самой длинной ночи и короткого дня в этом году.
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