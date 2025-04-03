В Невском районе обновят более 16,1 км теплосетей

Для продолжения залпового обновления сетей в зоне приобретенной городом АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", работники группы компаний ТЭК занялись проектом по восстановлению трубопроводов шести крупных объектов в Невском районе.
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