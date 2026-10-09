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Облака на коричневом карлике меняются на глазах у телескопа «Джеймс Уэбб»

Облака на коричневом карлике меняются на глазах у телескопа «Джеймс Уэбб»

Телескоп «Джеймс Уэбб» помог астрономам проследить, как меняются водяные облака на WISE 0855 — холодном коричневом карлике примерно в 7,5 светового года от Земли.

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