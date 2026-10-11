Замминистра ЖКХ Беларуси призвал повысить плату за арендное жильё

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко заявил о необходимости пересмотра понижающих коэффициентов при расчёте арендной платы за государственное жильё, поскольку сейчас ставки в регионах в среднем на 30–40% ниже рыночных, а в Витебской и Гродненской областях и малых населённых пунктах — вдвое ниже цен частного найма.