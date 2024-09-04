Нижегородцы и гости города оформили более 126 тысяч «Карт болельщика» к началу сентября

К началу сентября 2024 года нижегородцы и гости города оформили более 126 тысяч «Карт болельщика». Как сообщалось ранее, с 4 июля 2022 года наличие карты обязательно для покупки билетов и абонементов на матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ).