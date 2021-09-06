В Киеве предсказывают переход на кизяки и солому в случае окончания поставок российского газа

Киев должен самостоятельно договориться с Москвой не только о транзите сырья через украинскую территорию и дальнейшей судьбе ГТС Украины, но и о поставках газа для потребления, так как уже этой зимой могут начаться серьезные проблемы с отоплением.
Киев должен самостоятельно договориться с Москвой не только о транзите сырья через украинскую территорию и дальнейшей судьбе ГТС Украины, но и о поставках газа для потребления, так как уже этой зимой могут начаться серьезные проблемы с отоплением.
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