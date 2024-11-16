В Калуге из центра «Феникс» сбежала хищная птица

Глава центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина сообщила о том что с базы центра улетел орлан-белохвостГлава центра реабилитации диких животных "Феникс" Вероника Матюшина сообщила о том что с базы центра улетел орлан-белохвост.
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