В Калуге из центра «Феникс» сбежала хищная птица

Глава центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина сообщила о том что с базы центра улетел орлан-белохвостГлава центра реабилитации диких животных "Феникс" Вероника Матюшина сообщила о том что с базы центра улетел орлан-белохвост.