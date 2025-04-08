Тело рэпера Паши Техника доставят в Москву сегодня

Об этом рассказал менеджер артиста Директор рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, Марк Яровный в своем телеграм-канале рассказал, что тело скончавшегося музыканта доставят в Москву сегодня.
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