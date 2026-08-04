Западные СМИ: Кто подготовит Украину к зиме?

Элла МАЙСТРЕНКО Впереди остался всего один летний месяц, за которым неумолимо наступит осень, а затем и зима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Друзья Путина начали упрашивать его пойти на позорный мир. Вот что сказал наш президент»: Хазин
- "Мы по 100 руб. собираем на СВО, а из России реками уходят миллиарды. Почему?": Дело беглого министра возмутило народ
- Шесть лет колонии за самооборону: 54-летний врач угодил за решетку, спасая свою жизнь и жизнь жены
Свежие комментарии