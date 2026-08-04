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Западные СМИ: Кто подготовит Украину к зиме?

Западные СМИ: Кто подготовит Украину к зиме?

Элла МАЙСТРЕНКО Впереди остался всего один летний месяц, за которым неумолимо наступит осень, а затем и зима.

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Комментарии
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НЗ
Нина Зимина
Так им сволочам и надо. Пусть утопятся в своих нечистотах. Твари
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1 м.
ЮрийОгневед Литовченко
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1 м.