Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Владимир Минаков
    Да, девочка созрела, как не крути, а хочет соития... А мозгов мало - нет своего понятия и восприятия маминых советов...."Помогите, дочь с...
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"Помогите, дочь связалась с мигрантом. Я в ужасе": Крик о помощи одинокой матери

"Помогите, дочь связалась с мигрантом. Я в ужасе": Крик о помощи одинокой матери

Одним из самых больших страхов в семьях, где подрастают дочери, безусловно являются переживания по поводу выбора ухажеров.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Всю грязь наши девченки собирают.где школа.церковь
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1 час.
Леонид Попивняк
Дур малообразованных хватает......
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
Да, девочка созрела, как не крути, а хочет соития... А мозгов мало - нет своего понятия и восприятия маминых советов...  Маму, как лучшего советчика, не воспринимает... Совет, что в таком случае нужен прибор из сексшопа - не принимается: нужны поглаживания, поцелуи и отношения... Да, как говорил в 70-х годах гипнотизёр, на пароходе &quot; Адмирал Нахимов&quot; в 1972 году: &quot; можно посмотреть в кино, но идут люди в театр - там живое общение&quot;. Так и с этим молодым человеком - он может и обнять, и приголубить, и  подарить  сексуальное возбуждение, радость интима... А что будет потом - а что будет, то и будет, главное - сейчас полный балдёж...
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4 мин.

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