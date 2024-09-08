Одним из самых больших страхов в семьях, где подрастают дочери, безусловно являются переживания по поводу выбора ухажеров.
"Помогите, дочь связалась с мигрантом. Я в ужасе": Крик о помощи одинокой матери
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Вова Рябов
Всю грязь наши девченки собирают.где школа.церковь
Ответить
1 час.
Леонид Попивняк
Дур малообразованных хватает......
Ответить
1 час.
ВМ
Владимир Минаков
Да, девочка созрела, как не крути, а хочет соития... А мозгов мало - нет своего понятия и восприятия маминых советов... Маму, как лучшего советчика, не воспринимает... Совет, что в таком случае нужен прибор из сексшопа - не принимается: нужны поглаживания, поцелуи и отношения... Да, как говорил в 70-х годах гипнотизёр, на пароходе " Адмирал Нахимов" в 1972 году: " можно посмотреть в кино, но идут люди в театр - там живое общение". Так и с этим молодым человеком - он может и обнять, и приголубить, и подарить сексуальное возбуждение, радость интима... А что будет потом - а что будет, то и будет, главное - сейчас полный балдёж...
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии