Главные премьеры 2023: итоги опроса Мотора, Quto.ru и Авто Mail.ru

В уходящем году до российского рынка добрались десятки новинок, и все они были из Китая. В мировом масштабе презентаций тоже хватало: мы отобрали 17 важных моделей, которые дебютировали в горизонте 12 месяцев.
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