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ФСБ назвала имена организаторов теракта против капитана 1-го ранга в Севастополе

ФСБ назвала имена организаторов теракта против капитана 1-го ранга в Севастополе

Теракт против начальника штаба Азовского военно-морского района Черноморского флота капитана 1-го ранга Валерия Транковского организовал полковник СБУ Юрий Мурилев под руководством заместителя главы ведомства генерал-майора Александра Поклада.

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