ФСБ назвала имена организаторов теракта против капитана 1-го ранга в Севастополе

Теракт против начальника штаба Азовского военно-морского района Черноморского флота капитана 1-го ранга Валерия Транковского организовал полковник СБУ Юрий Мурилев под руководством заместителя главы ведомства генерал-майора Александра Поклада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии