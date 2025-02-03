ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Врачи из Бабушкинского помогли расплести пальцы пациентки

Врачи из Бабушкинского помогли расплести пальцы пациентки

В Центр травматологии и ортопедии ГКБ им. А.К. Ерамишанцева в Бабушкинском районе обратилась пациентка со специфической проблемой: из-за вальгусной деформации стопы у нее, буквально, заплелись первый и второй пальцы стоп — второй палец изменил свое положение и единственным «удобным» вариантом расположения стало его размещение на первом пальце.

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