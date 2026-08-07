Zebec Cards добавляет поддержку стейблкоина USX

Zebec Cards добавил поддержку USX, стейблкоина на Solana, разработанного Solstice предоставляя пользователям новый способ финансировать свои крипто-дебетовые карты и тратить доходность в повседневной жизни.
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