Не только о футболе

Насыщенное 21 октября: Овечкин против Панарина, битва «Спартака» и ЦСКА в КХЛ, теннис, а также матчи «Реала» и «МЮ» в Лиге чемпионов! ✅ 🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ — 2:5 НХЛ — регулярный чемпионат 21 октября 2026, среда.