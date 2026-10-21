Насыщенное 21 октября: Овечкин против Панарина, битва «Спартака» и ЦСКА в КХЛ, теннис, а также матчи «Реала» и «МЮ» в Лиге чемпионов! ✅ 🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ — 2:5 НХЛ — регулярный чемпионат 21 октября 2026, среда.
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