Градус русофобии в США гораздо выше, чем это было во времена «Холодной войны». Об этом в беседе с лидером Рабочей партии Великобритании, депутатом парламента семи созывов Джорджем Галлоуэйем заявил известный американский журналист Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».