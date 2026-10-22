Градус русофобии в США гораздо выше, чем это было во времена «Холодной войны». Об этом в беседе с лидером Рабочей партии Великобритании, депутатом парламента семи созывов Джорджем Галлоуэйем заявил известный американский журналист Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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