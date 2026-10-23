Во Франции на массовые акции протеста 24 октября могут выйти от 400 тыс. до 500 тыс. человек. Об этом сообщает TF1.
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